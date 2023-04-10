مكة.. إغلاق طريق #الهدا مؤقتاً في الاتجاهين بسبب الأمطار

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم عن إغلاق طريق الهدا الرابط بين العاصمة المقدسة والطائف مؤقتاً.

وأوضحت في تغريدة على "تويتر"، أن الإغلاق بالاتجاهين، بسبب هطول الأمطار وحرصاً على سلامة مرتادي الطريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ونجران وجازان وعسير.