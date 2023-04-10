فهد الشريف مديرًا لإدارة النشاط الثقافي بجامعة الأعمال والتكنولوجيا

أصدر رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا قرارا بتكليف الدكتور فهد الشريف مديرًا عاماً لإدارة النشاط الثقافي بالجامعة .

وقد عبر الدكتور فهد الشريف عن سعادته بهذا التكليف، قائلا : "أشكر سعادة رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبدالله دحلان على دعمه الدائم والمستمر لنا في الجامعة ، وتشجيعه للثقافة ومؤسساتها ورعايته لها داخل الجامعات أو لدى المؤسسات الثقافية الأخرى كالأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون وغيرها من كيانات الثقافة وصروحها."

وتابع :"أشكر سعادة رئيس الجامعة الدكتور أسامة جنادي على ثقته ، ولكافة الزملاء من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، وللوسط الثقافي والإعلامي الذي يدعم كل المبادرات الثقافية والإعلامية".