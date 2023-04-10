جمعية كتاب الرأي تمنح الدكتور عبدالله دحلان العضوية الفخرية

منح مجلس إدارة الجمعية السعودية لكتّاب الرأي الدكتور عبدالله بن صادق دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا والخبير والكاتب الاقتصادي العضوية الفخرية للجمعية ، لإسهاماته الفكرية ودعمه للنشاط الإعلامي والثقافي.

والدكتور "دحلان "كتب في مجموعة من الصحف السعودية والعربية والاجنبية من بينها: (البلاد -الوطن -عكاظ – المدينة- الأهرام المصرية وواشنطن بوست).

و تناولت مقالاته الصحفية القضايا الاقتصادية والتعليمية والشأن العام، بلغت أكثر من ألفين مقالة، وقد جمعت بعض هذه المقالات في أكثر من كتاب، وله مؤلفات متخصصة في علم الإدارة والاقتصاد ، ودراسات أكاديمية في شؤون العمل ، ورؤية المملكة ٢٠٣٠، وواقع التعليم ومستقبله، تزيد عن عشرين كتابًا مطبوعًا .

وقال الدكتور عبدالله عن انضمامه لجمعية كتّاب الرأي: سرني قرار الجمعية بمنحي هذه العضوية الفخرية التي أعتز بها لأنها تمثل جمعية وطنية تخدم الفكر السعودي وترسم معالمه للآخرين، وتعضد من السياسة الإعلامية لبلادنا، وهي تضم نخبة من أرباب الكلمة والفكر، وأجدها فرصة لتقديم الشكر لمجلس إدارة الجمعية المتمثلة في رئيسها الصديق الأستاذ علي الشدي، ونائبه الأستاذ خالد السليمان ولكافة أعضاء مجلس الإدارة .