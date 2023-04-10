الحرب_العالمية_الثالثة.. تدوينة مرعبة من #ترامب بالتزامن مع حالة التوتر الدولي

ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة خلال الفترة القليلة المقبلة، وسط حالة توتر غير مسبوقة في أكثر من جبهة على المستوى الدولي في الوقت الحالي.

وكتب «ترامب» على شبكته الاجتماعية الخاصة «تروث»: «الحرب العالمية الثالثة»، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل.

ويوم الجمعة الماضي، شن الرئيس الأمريكي السابق هجوماً حاداً على إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بعد يومين من بدء محاكمة الأول، وكتب على «تروث» أيضاً: «نحن أمة في حالة انحدار.. أمة فاشلة».

وأضاف: «تخسر الولايات المتحدة الطيبة التي عرفناها الكثير، وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه في نهاية العام ونصف العام المتبقي في أكثر إدارة تفتقر للكفاءة في التاريخ، قد لن يتبقى لنا بلد».

وواصل: «هناك غزو على حدودنا، نحن على وشك خسارة دولارنا كمعيار عملة عالمي، ويمكن أن تنتهي بنا الحال إلى الحرب العالمية الثالثة بسبب ناس وقرارات غبية».

وأكمل: «الأشياء الوحيدة التي يقومون بها بشكل جيد، هي الغش في الانتخابات وحملات التشويه وتسخير نظام العدالة»، مختتماً بقوله: «نحن أمة في حالة انحدار .. أمة فاشلة».