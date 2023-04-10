الخارجية الإيرانية تكشف موعد إعادة فتح السفارات بين #الرياض و #طهران #عاجل

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن موعد إعادة فتح السفارات بين السعودية وإيران.

وقال «كنعاني» في تصريحات لقناة «روسيا اليوم»، إن الجانبان اتفقا على اتخاذ الخطوات التنفيذية لإعادة فتح الممثليات الدبلوماسية للبلدين، بعد استئناف العلاقات الرسمية بين البلدين استنادا لاتفاقيات بكين.

وأضاف: «نحتاج الآن إلى خطوات تنفيذية من أجل إعادة فتح الممثليات، واتفقنا على تبادل الوفود في إطار الآليات التنفيذية».

وواصل: «نحتاج لبعض الخطوات والإجراءات التنفيذية من أجل إعادة فتح الممثليات بعد أعوام من الإغلاق، وسنشهد تبادل السفراء قريباً».

وشدد على أن «الاتفاقات الثنائية بين إيران والسعودية شهدت ردود فعل إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، وسيؤثر ذلك إيجابا على التعاون الإقليمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة».

وتابع: «كان للاتفاق الإيراني السعودي تأثير إيجابي على المنطقة برمتها، خاصة على علاقاتنا مع البحرين، لا نود استباق التطورات، ويجب أن نسمح لها بالسير في مسارها الدبلوماسي».