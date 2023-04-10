أكثر من 4000 مُشرف وعامل و500 مُعَدة للتعامل مع #الأمطار في #المسجد_الحرام

فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار على بيت الله الحرام، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن الزوار.

وجنّدت الرئاسة ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية أكثر من 200 مشرف ومراقب و4000 عامل وعاملة، وأكثر من 500 معدة، للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام اليوم.

ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار، تأهبًا للحالة المطرية التي نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى شمولها مكة المكرمة وضواحيها، خاصةً مع كثافة أعداد المصلين والمعتمرين في بيت الله الحرام خلال الشهر الفضيل.

وشدد على أهمية بذل أقصى الجهود وتسخير كل الإمكانات والتزام الأهبة والاستعداد، حرصًا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين ومصلين، والتناغم والتكاتف مع الجهات ذات العلاقة كافة، وتكثيف جهود وكالات الرئاسة العاملة في الحرم المكي الشريف.