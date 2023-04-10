اللقاء الأول.. تفاصيل اجتماع رئيس #برشلونة مع والد #ميسي وموقف #الهلال

كشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، عن كواليس لقاء خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مع خورخي ميسي، والد البرغوث، والذي جرى قبل أيام قليلة.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان عقب هذا الموسم، ويرفض اللاعب الأرجنتيني حتى الآن كل عروض التجديد.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن المقابلة استمرت 40 دقيقة، ولم تتضمن مناقشة عودة ميسي بشكل مباشر إلى برشلونة.

وأوضحت أن لابورتا قال لوالد ميسي أثناء المقابلة: "لا يمكن لميسي أن يترك الكرة الأوروبية دون تكريمه"، وذلك في إشارة إلى العرض الذي تلقاه النجم الأرجنتيني من الهلال.

وقالت أطراف أخرى قريبة من المفاوضات إن ميسي سيتلقى عرضا رسميا من برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية، أن برشلونة وميسي يرفضان إجراء أي مفاوضات بشأن العودة قبل الحصول على موافقة رابطة الليغا، لتجنب الخطأ الذي أجبر بسببه النجم الأرجنتيني على مغادرة البارسا قبل عامين.