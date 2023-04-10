هواوي آخر المتوجهين إلى #قبلة_الدنيا.. أشهر الشركات العالمية تنقل مقارها الرئيسية إلى #الرياض #عاجل

على مدى السنوات القليلة الماضية، توجهت العديد من الشركات العالمية الكبرى الشهيرة صوب الرياض، وقررت نقل مقارها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط إلى العاصمة السعودية.

آخر هذه الشركات عملاق التكنولوجيا الصيني «هواوي تكنولوجيز»، التي اختارت الرياض لتكون مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية.

وقال «أشخاص مطلعين على الأمر» -وفق وصف الوكالة- إن الشركة الصينية، التي لديها بالفعل مكاتب في العاصمة السعودية ومدن أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تجري محادثات مع سلطات الرياض لتعزيز وجودها في البلاد، عبر نقل مقرها الرئيسي في المنطقة إلى هناك.

وأفادت الوكالة بأن هذه الخطوة تأتي في ظل علاقات دبلوماسية وتجارية متنامية مع الصين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الشركة تمتلك حالياً مقراً لمنطقة الشرق الأوسط في كل من دبي والبحرين.

وأعلنت السعودية أنه اعتباراً من بداية عام 2024، سيتم منع الكيانات الحكومية من التعامل مع الشركات الأجنبية التي ليس لديها مقار إقليمية في البلاد.

وفي 9 فبراير الماضي، أعلن عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة المشروبات والأغذية الأمريكية «PepsiCo » بالشرق الأوسط، أن الشركة بدأت في نقل فريق قيادتها العليا من دبي إلى الرياض، كجزء من خطة نقل مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط.

وقال «شيخ» على هامش مؤتمر في الرياض، أنه انتقل بالفعل من دبي إلى العاصمة السعودية الرياض في الشهر الماضي (يناير)، مضيفا: «الموظفون الآخرون من متخذي القرار في (بيبسيكو) سيفعلون المثل في القريب العاجل».

وفي نهاية 2022، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية أن نحو 80 شركة تقدمت بطلب للحصول على تراخيص لنقل مقارها إلى الرياض.

وتم بالفعل منح حوالي 80 شركة، بما في ذلك «يونيليفر» و«سيمنز»، تراخيص لنقل مقارهم الإقليمية إلى المملكة، ومن المتوقع أن يكون مقر العديد منها في منطقة الملك عبد الله المالية في الرياض.

وذكرت الوزارة في تقرير أن 25 جهة حكومية شاركت في اجتذاب شركات جديدة للدخول إلى الرياض من خلال برنامج «جذب المقرات الإقليمية».

وضمت القائمة العديد من الشركات العالمية الكبرى منها: «برايس ووترهاوس كوبرز، وجونسون كونترولز إنك، وديلويت توش توهماتسو، وبيبسيكو ويونيليفر وديدي وسامسونغ»، وغيرها.

وأوضحت الوزارة، أن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية، يتضمن تقديم خدمات عديدة للانتقال، مثل مكاتب مؤقتة وشقق أو فلل، وتوظيف محلي، وتسهيل إجراءات القدوم، بجانب خدمات التيسير مثل التوظيف وتأسيس الأعمال واستقدام العمالة المنزلية والمقاولون.

كما تتيح خدمات تنظيمية مثل الحجوزات وتنظيم الفعاليات، والعروض الحصرية المقدمة من شركات الطيران والمكاتب والسكن والمدارس، بالإضافة إلى خدمات مهنية مثل الاستشارات الضريبية والعلاقات الحكومية وفتح الحسابات المصرفية.