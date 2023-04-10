مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10905 نقاط

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 60.30 نقطة ليقفل عند مستوى 10905.48 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 207 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدر، وأنعام القابضة، والباحة، وجبسكو، وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: والشرقية للتنمية، والكثيري، وأسمنت العربية، وطيبة، ومرافق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.15%.

فيما كانت أسهم شركات: دتر الأركان، وأمريكانا، وشمس، والباحة، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبحر العرب، والراجحي، وشمس، والكثيري هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 24.84 نقطة ليقفل عند مستوى 20039.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 17.9 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم.