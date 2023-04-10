ترسية مشاريع استثمارية لتطوير منتزهات ترفيهية وساحات متعددة الاستخدام في #الشرقية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية ترسية مجموعة من المشاريع الاستثمارية، لتطوير منتزهات ترفيهية وحدائق وساحات متعددة الاستخدامات ومطاعم ومقاهي ومضامير مشاة، بمساحة 300 ألف متر مربع، تتماشى مع مبادرة «السعودية الخضراء»، منها موقع بحي النزهة في الدمام، وموقع آخر في مخطط أجيال أرامكو بالظهران، وحديقة في محافظة الخبر.

وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع تهدف لدعم عناصر جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مكانتها على الخارطة السياحية والترفيهية في الخليج العربي، وستسهم في رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وترشيد التكاليف، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات السعوديين، إضافة إلى أنها ستعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة في المنطقة، وتوفير خيارات متنوعة لممارسة الرياضة.

وأشارت إلى سعيها عبر إطلاق المشاريع الاستثمارية لتعزيز البعد السياحي والترفيهي المتنوع للمنطقة، لافتة إلى أنها تعمل على استنساخ هذه التجربة في مواقع أخرى، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مفهوم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة، وكفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشاركة بصناعة الاستثمارات عبر بوابة الاستثمار البلدي «فرص» ومركز التميز الاستثماري بالأمانة.