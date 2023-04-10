حجز موعد يحتاج لأسابيع.. عمليات التجميل بـ«التقسيط» وسط اندفاع غير مسبوق من السيدات #عاجل

مع التوسع والانتشار في عيادات الجلدية والتجميل، وتزايد الطلب عليها بصورة غير مسبوقة، تشهد «السوق التجميلية» العديد من المغريات والتسهيلات، وصلت إلى حد إجراء عمليات تجميلية بـ«التقسيط».

وبحسب شهادات سيدات مستفيدات من هذه العروض تحدثن إلى «الوئام»، فإن آخر ما تم التوصل إليه في هذا السياق، هو إجراء العمليات الجراحية التجميلية بـ«التقسيط»، وذلك عن طريق شركات تقدم هذه الخدمات مثل «تمارا» و«تابي».

وأوضحت السيدات أن سوق التجميل مؤخراً تشهد إقبالًا غير مسبوق من قبلهن، وذلك إثر تزايد الخدمات في هذا المجال وتنوعها، وكنوع من «الهبّة» كما يصفنها، خاصة مع الترويج لتلك الخدمات من قبل «مشهورات» منصات التواصل الاجتماعي.

ولذلك ووسط هذا الإقبال الكبير، بادرت عيادات الجلدية والتجميل إلى تقديم الخدمات التجميلية بـ«التقسيط»، وإتاحة السداد بطرق ميسرة، في إطار استغلال اندفاع السيدات نحو هذا النوع من الخدمات، وبهدف كسب أكبر عدد من العميلات.

وكشف عدد من مراجعات عيادات التجميل أن المواعيد أصبحت مطولة، ويصل بعضها إلى أسابيع، بسبب الإقبال الكبير، وعروض التخفيضات وتسهيلات السداد التي تقدمها العيادات التجميلية.

وتتنوع عمليات التجميل التي تحظى بإقبال كبير خلال هذه الفترة، وتمتد لتشمل: عملية تكبير الشفاه باستخدام «السيليكون»، وحقن الخدود بالدهون، وتكثيف الحواجب، وشد ترهلات الجسم، وتنحيف الوجه، وشد الرقبة، وشفط دهون البطن، وغيرها الكثير.