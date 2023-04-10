تركي الحمد: لانحتاج مذهباً جديداً بل نحتاج لنقد التراكم التراثي الذي أصبح عبئاً على المسلمين #عاجل

رأى الكاتب وأستاذ العلوم السياسية، تركي الحمد، أن الأمة الإسلامية لاتحتاج مذهباً جديداً، بل تحتاج لنقد التراكم التراثي الذي أصبح عبئا على المسلمين.

وقال الحمد عبر حسابه الرسمي في تويتر: "لا أظن، بل أجزم أن المسلمين اليوم ليسوا بحاجة إلى مذاهب فقهية جديدة، بقدر حاجتهم إلى نقد ما هو موجود من تراكم تراثي عبر العصور، كان معبرا عن حاجات المجتمعات أيامها، ولكنه أصبح عبئا على المسلمين في العصور اللاحقة في الكثير من جوانبه.نقد يعتمد على المناهج الحديثة في البحث العلمي، مع ‏الاستئناس بطرق البحث القديمة دون الاعتماد الكلي عليها".

وأضاف: "لسنا بحاجة اليوم إلى زيادة الحمولة التراثية للدين، بقدر حاجتنا إلى التقليل منها، بل والتخلص من معظمها، التي تناقش أمورا لم يعد لها وجود".

وواصل: "أما حاجة المسلم المعاصر للتنظيم والتشريعات الجديدة، التي تواكب المشكلات الجديدة، فالقانون وسلطات الدولة المعاصرة كفيلة بتحقيقها دون الحاجة إلى فقهاء دين جدد، يسهمون في زيادة ترهل جسد الشريعة بما ليس منها، بفقهم واجتهاداتهم البشرية المحضة".