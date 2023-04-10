جماهير #النصر تستفز #كريستيانو_رونالدو وتهتف ضده: #ميسي #ميسي

كررت الجماهير ، الهتاف ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر، ولكن هذه المرة كانت من جماهير ناديه، وذلك بعد التعادل السلبي مع الفيحاء، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات دوري روشن.

وهتفت جماهير النصر باسم غريم رونالدو الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي، في محاولة لاستفزاز البرتغالي، أثناء دخوله غرفة خلع الملابس عقب نهاية المباراة، والذي بدا غاضبا للغاية، من تصرف جماهير ناديه ضده.

وأوقف فريق الفيحاء انتصارات ضيفه النصر، بعدما فرض عليه التعادل السلبي في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة رقم 23 من دوري روشن.