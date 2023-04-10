وسط مخاوف رفع #الفائدة_الأمريكية.. #الدولار يرتفع و #النفط يتراجع

ارتفع الدولار، بعد أن عززت بيانات الوظائف القوية لشهر مارس، التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي‭ ‬"البنك المركزي الأمريكي"، ‬أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو.

وصعد مؤشر الدولار 0.67 بالمئة في أحدث التعاملات مقابل سلة من العملات إلى 102.68، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل.

وارتفع الدولار في أحدث معاملاته واحدا بالمئة إلى 133.45 ين، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل.

وانخفض النفط اليوم الاثنين بعد تحقيقه مكاسب الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي لقلق المستثمرين من زيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من الطلب على النفط، مما أوجد حالة من التوازن بشأن احتمال انتعاش السوق بعد قرار منتجي أوبك+ خفض الإنتاج.

وانخفض خام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 85.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 1351 بتوقيت جرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.55 دولارًا للبرميل.