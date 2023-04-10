الخطوط_السعودية تضيف 56 رحلة أسبوعية لـ 14 وجهة دولية

أضافت الخطوط السعودية 56 رحلة لعدد من وجهاتها الدولية، تفعيلاً لاستراتيجيتها بجلب العالم إلى المملكة، إلى جانب تعزيز تواجدها الدولي بزيادة حصتها التسويقية، خاصةٍ المحطات التي تشهد كثافة في حركة السفر.

وتهدف «الخطوط السعودية» من التحديث المستمر لجدولة رحلاتها وعملياتها التشغيلية، إلى تلبية رغبات الضيوف، وتوفير الأوقات المناسبة لسفرهم على مدار العام وفي مواسم الذروة.

وبدأت الشركة في تنفيذ خطة زيادة الرحلات تدريجياً اعتباراً من 26 مارس الماضي وحتى 23 يونيو 2023م، فيما تبلغ الوجهات التي تم زيادة الرحلات إليها 14 وجهة في قارتي آسيا وأوروبا، وتشمل كلاً من: «بانكوك، سيئول، جاكرتا، كوالالمبور، باريس، لندن، اسطنبول، غوانزو، سنغافورة، جنيف، ميلان، أثينا، برشلونة، وفيينا».

ويخضع جدول رحلات «الخطوط السعودية» للمتابعة والتقييم على مدار الساعة، بحيث يتم النظر في زيادة عدد الرحلات وتوفير سعة مقعدية إضافية متى ما تطلب الأمر ذلك، حرصاً منها على تلبية ومواكبة تزايد الإقبال على السفر جواً إلى المملكة، في ظل ما تشهده مختلف المناطق من فعاليات سياحية وأحداث دولية متنوعة جاذبة للسياح، بالإضافة إلى خدمة قطاع الأعمال وضيوف الرحمن قاصدي الحرمين الشريفين.

وتوفر «الخطوط السعودية» باقة من الخدمات الالكترونية المتكاملة عبر موقعها على الإنترنت (www.saudia.com)، وتطبيقات الأجهزة الذكية، والذي يتيح إنهاء كافة إجراءات السفر بكل أريحية، إلى جانب الخدمات الشاملة التي يقدمها مركز الاتصال الموحد للحجز على الرقم (920022222)، والذي يمكن الضيوف من الاستفادة من كافة الخدمات بيسر وسهولة.