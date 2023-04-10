استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية.. #السفير_آل_جابر: أزور #صنعاء لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر عن زيارته لصنعاء استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021م.

حيث قال آل جابر عبر حسابه في تويتر اليوم الاثنين "استمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021م، ازور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".

وأضاف آل جابر "وقفت المملكة حكومة وشعباً منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية ، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011م لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعوده الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي".