أمن الطرق يحذر مستخدمي الطرق في #الرياض و #عسير

أصدر أمن الطرق، تحذيرا لمستخدمي الطرق في الرياض وعسير بشأن حالة الطقس.

وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (الدوادمي ، الرين،القويعية ، عفيف) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة".

وأضاف: "ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (العاصمة الرياض ، الحريق ،الخرج، الدرعية، المزاحمية ، ضرما ، مرات، الأفلاج، السليل ،وادي الدواسر) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية".

وتابع: "ننوه لمستخدمي الطرق بمنطقة عسير في كلٍّ من (المجاردة ، بارق ،رجال المع ، محايل، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة ،خميس مشيط ،ظهران الجنوب ، سراة عبيده) بأن المنطقة تشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية ، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة".