الأرصاد : استمرار حالة الأتربة المثارة ونشاط الرياح على #مكة_المكرمة

أصدرَ المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً متقدماً باستمرار حالة الأتربة المثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، شبه انعدام في الرؤية، وارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية.

وبيَّنَ المركز أنَّ الحالة تشمل: العاصمة المقدسة، وجدة، والجموم، وبحرة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 9 من صباح الغد، وتستمر حتى الساعة 3 مساءً.