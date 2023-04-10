الشوط الأول.. #الطائي يتقدم على #الهلال بهدفين

تقدم نادي الطائي على مضيفه الهلال بثنائية نظيفة، في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي، بملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وكاد صالح الشهري، أن يسجل الهدف الأول لمصلحة نادي الهلال في الدقيقة 12، لكن براجا حارس الطائي تصدى لتسديدة اللاعب بشكل مميز.

وأهدر الجزائري أمير سعيود، انفراد تام بالحارس عبد الله المعيوف في الدقيقة 19، برعونة شديدة وحرم الطائي من تسجيل الهدف الأول.

ونجح مبينزا في تسجيل الهدف الأول لنادي الطائي في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، بعدما استغل سوء تغطية لاعبي الهلال.

واستطاع أمير سعيود تسجيل الهدف الثاني لنادي الطائي في الدقيقة 36 من زمن اللقاء وسط خطأ دفاعي للمرة الثانية من دفاع الهلال كما حدث في الهدف الأول.