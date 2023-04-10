مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 782 لغمًا عبر مشروع “مسام” في #اليمن

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2023، من انتزاع 782 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 165 لغمًا مضادًّا للدبابات، و612 ذخيرة غير منفجرة، و 5 عبوات ناسفة مبتكرة.

ونزع فريق "مسام" 92 لغمًا مضادًّا للدبابات و 327 ذخيرة غير منفجرة و3 عبوات ناسفة في محافظة عدن، ونزع 73 لغمًا مضادًّا للدبابات و 285 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين بمحافظة مأرب، ليصبح عدد الألغام التي نُزعت منذ بداية مشروع "مسام" 393 ألفًا و 804 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة - ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع- تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.