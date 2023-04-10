توضيح من #الأحوال_المدنية بشأن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر #أبشر #عاجل

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أهمية المحافظة على بطاقة الهوية الوطنية، والإبلاغ عن الوثائق المفقودة خلال (15) يومًا من فقدانها، حتى لا يترتب على ذلك أي غرامات مالية.

وأشارت إلى أنه بالإمكان الإبلاغ عن طريق خدمة "الإبلاغ عن الوثائق المفقودة" للمواطنين والمواطنات إلكترونيًا في منصة "أبشر"، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.