فيديو.. شاب أمريكي يطعن إمام #مسجد بولاية نيوجيرسي الأمريكية  أثناء سجوده #عاجل

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر لحظة تسلل شاب أمريكي بين صفوف المصلين في مسجد عمر بن الخطاب بولاية نيو جيرسي الأمريكية لكي يطعن إمام المسجد.

ويظهر المقطع انتهاز الشاب الأمريكي فرصة سجود الإمام وقام بتسديد له عدة طعنات في الظهر، ثم اخترق صفوف المصلين محاولا الفرار، إلا أن بعضهم أسرعوا إليه وقاموا بالقبض عليه.

ويبلغ الشاب من العمر 32 عاماً، فيما لم يعرف سبب إقدامه على هذا الفعل، أما إمام المسجد فيبلغ من العمر 65 عاما، وتم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وتحقق السلطات بالحادث لمعرفة دوافع الطاعن الذي اتضح من تحقيق أولي أنه سبق وزار المسجد مرات عدة قبل الهجوم، على حد ما نقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات.