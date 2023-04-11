رقم تاريخي.. تبرعات #الحملة_الوطنية_للعمل_الخيري تقترب من نصف مليار ريال بعد ساعات من انطلاقها

في رقم تاريخي، اقتربت تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الثالثة من نصف مليار ريال، وذلك بعد 3 ساعات فقط من انطلاقها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد تبرع بـ40 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري، إضافة إلى تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمبلغ 30 مليون ريال.

جدير بالذكر أن الحملة الخيرية الوطنية، لديها لجنة شرعية تضمن توافق أنشطة المنصة مع الشريعة الإسلامية، كما تشرف عليها 12 جهة حكومية، ما ساهم في وصول إجمالي تبرعات المنصة إلى أكثر من 3 مليارات و300 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد من الرجال والنساء.