ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يُسجل 84 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، خلال تعاملاتها الصباحية، ارتفاعاً ملحوظا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية.

وارتفع خام برنت 56 سنتا إلى 84.74 دولار للبرميل ، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 58 سنتا إلى 80.32 دولار للبرميل، وفقال لوكالة "رويترز".

وتراجعت أسعار النفط أمس الاثنين عقب ارتفاعها على مدى ثلاثة أسابيع متصلة بعدما أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى شح العمالة، مما أثار توقعات بزيادة أخرى لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وهو الأمر الذي قد يؤدي لتراجع الطلب على النفط.

وعززت التوقعات برفع الفائدة مؤشر الدولار يومي الاثنين والثلاثاء وهو ما قد يضغط على أسعار النفط إذ أن صعود الدولار يجعل النفط أعلى سعرا بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.