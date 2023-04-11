“#حساب_المواطن” يوضح الإجراء المتبع حال تم تجديد عقد الإيجار قبل موعده وظهرت الحالة غير مؤهل #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن" عن الإجراء المتبع حال تم تجديد عقد الإيجار قبل موعده وظهرت الحالة غير مؤهل في حساب المستفيد.

وأبان "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، عبر "خدمة المستفيدين"، أنه في حال وجود عقد ايجار موحد بإمكان المستفيد التوجه إلى أيقونة " ادارة المرفقات " واختيار نوع المرفق " عقد ايجار موحد " ثم الضغط على أيقونة "حفظ".

وأضاف أنه سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

دفعة أبريل

وأودع برنامج "حساب المواطن" أمس 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والستين، وذلك بعد التوجيه الكريم والمتضمن استمرار تمديد الدعم الإضافي للمستفيدين لأربعة أشهر قادمة وحتى دفعة شهر يوليو 2023م ؛بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً وعليه سيكون الاستحقاق الكامل للمستفيد الرئيسي 720 ريالاً عوضاً عن 417 ريالاً.