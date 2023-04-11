جريمة مروعة.. مصرية تشاجرت مع أخرى فتذبح طفلها وتلقي بجثته في المقابر

أثارت جريمة قتل مروعة ضجة كبيرة في الشارع المصري، حيث أقدمت امرأة تجردت من المشاعر بقتل طفل يبلغ من العمر عامين، انتقاما من أمه بعدما نشبت مشاجرة بينهما.

وفي التفاصيل، أمرت النيابة العامة في مصر بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق معها في اتهامها بذبح طفل شقيق زوجها وإلقاء جثته في المقابر بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة.

فقد ورد بلاغ لمركز شرطة المنيا يفيد بالعثور على طفل عمره عامين مذبوحا في منطقة المقابر وفشل جهود إسعافه، وعلى أثر ذلك تم تشكيل فريق أمني توصل إلى أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة عم الطفل بسبب خلافات مع والدته.

وبالقبض على المتهمة اعترفت بأنها ارتكبت الجريمة انتقاما من والدة الطفل التي تشاجرت معها قبل الجريمة بعدة أيام، كما اعترفت المتهمة بأنها استغلت نوم الأسرة صباح يوم الجريمة بينما كان الطفل يلهو أمام منزلها فاصطحبته للمقابر وذبحته وتركته غارقا في دمائه.