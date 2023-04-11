إتلاف ومصادرة أكثر من نصف طن مواد غذائية فاسدة في #نجران

أتلفت أمانة منطقة نجران مُمثلة في بلدية غرب نجران، خلال الـ10 أيام الماضية، أكثر من نصف طن من المواد الغذائية الفاسدة، كما صادرت أكثر من 55 كيلو جراماً من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك.

وأسفرت الجولات الرقابية كذلك عن تحرير 88 مخالفة و 95 إنذاراً.

وذكرت أمانة نجران أن الفرق الميدانية مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية، ولضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على صحة الجميع.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز البلاغات «940».