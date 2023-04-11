الأسهم_الأوروبية ترتفع قبل صدور بيانات #التضخم و#أسعار_الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، لمواجهة أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية المهمة، التي من المتوقع أن تقدم المزيد من الإشارات حول مسار أسعار الفائدة عالميًا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، وقادت أسهم شركات التعدين والسيارات المكاسب إذ قفزت 2.17 بالمئة و 1.9 بالمئة على التوالي، وتراجع مؤشر قطاع منتجات الأغذية والمشروبات 0.6 بالمئة.

ومن بين مجموعة البيانات المرتقبة باهتمام شديد، أرقام التضخم في ألمانيا والولايات المتحدة لشهر مارس.

وتتبعت الأسواق أيضا التحركات المتباينة في وول ستريت الليلة الماضية مع استيعاب المستثمرين لتقرير الوظائف الذي صدر يوم الجمعة وأظهر نموا قويا في عدد الوظائف وتراجعا محدودا، لكن مرحب به، لتضخم الأجور.

ويصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الأحدث بشأن الاقتصاد العالمي في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش وسط تجمع لصانعي السياسة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأظهر مسح اليوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت في أبريل بعد انخفاض مفاجئ في مارس.

ويترقب المستثمرون كذلك تقرير مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر فبراير والمقرر إصداره في وقت لاحق اليوم.