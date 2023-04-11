الأرصاد: أمطار غزيرة على #الجوف و #تبوك.. ومتوسطة على #جازان و #الشرقية

حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على مناطق الجوف "دومة الجندل - سكاكا"، وتبوك "المعظم - تيماء"، حتى السابعة مساء اليوم، موضحًا ان التأثيرات المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، وانعدام في الرؤية.

وأشار المركز إلى هطول أمطار خفيفة على مناطق جازان "أبو عريش - أحد المسارحة - الطوال - الفطيحة - بيش - صامطة - صبيا - ضمد"، حتى السابعة مساء اليوم، والشرقية "الخفجي - النعيرية - قرية العليا"، حتى منتصف الليل، مبينًا أن التأثيرات المصاحبة تشمل نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.