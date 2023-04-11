تحت رعاية #خادم_الحرمين.. انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 10 مايو المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- تطلق مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاتها السنوية، خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو 2023م، في محافظة جدة، تحت عنوان: «إقامة الشراكات درءً للأزمات»، وذلك لتسليط الضوء على أهمية التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك.

وتُعد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمثابة منصة مهمة للقادة العالميين وصانعي السياسات والفاعلين في مشهد التنمية وغيرهم من أصحاب المصلحة، للاجتماع معًا ومناقشة قضايا التنمية الحرجة.

وتشمل اجتماعات هذا العام أيضًا انعقاد «منتدى القطاع الخاص»، الذي تستضيفه كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تضم: «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، و«المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، ويهدف إلى توفير منصة فريدة للتواصل وإقامة العلاقات التجارية واستكشاف فرص الاستثمار والتجارة التي تقدمها البلدان الأعضاء.

وتشتمل الاجتماعات التي تستمر 4 أيام على جلسات عامة رفيعة المستوى، وحلقات نقاش تفاعلية وجلسات فنية وأحداث جانبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والابتكار. كما ستوفر الاجتماعات السنوية منصة للبلدان الأعضاء لعرض مشاريعها ومبادراتها التنموية، وتعزيز الشراكات لتحقيق نتائج مؤثرة، بالإضافة إلى البرنامج الرسمي.

كما ستوفر الاجتماعات السنوية أيضاً فرصًا للتواصل وتبادل المعرفة والمشاركة مع قادة وخبراء عالميين في مجال التنمية، مع إيجاد مساحة عرض مخصصة لعرض المشاريع والمبادرات المبتكرة للمجموعة، فضلاً عن الإنجازات وقصص النجاح للبلدان الأعضاء فيها، إضافة إلى استضافة مجموعة متنوعة من الشخصيات ذات العلاقة؛ بما في ذلك وزراء من 57 دولة عضو، وكبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية، وممثلين من القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام.

ويوفر الحدث بيئة مواتية للحوار والتعاون، بهدف تحديد حلول قابلة للتنفيذ لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ التي تواصل مهمتها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأعضاء فيها.

وتعمل الاجتماعات السنوية كمنصة مهمة للنهوض بالأولويات والمبادرات الاستراتيجية للبنك، تحت عنوان: «إقامة الشراكات درءً للأزمات»، مع التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتشجيع الشراكات الهادفة لمواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء وغيرها ودفع التغيير الإيجابي.

ويمكن للتسجيل في الاجتماعات السنوية زيارة الموقع الرسمي للبنك الإسلامي للتنمية «https://isdb-am.org»، بهدف الانضمام لهذه الاجتماعات، وإثراء المناقشات والحلول من أجل مستقبل أفضل.

والبنك الإسلامي للتنمية حاصل على تصنيف «AAA» من قبل وكالات التصنيف الرئيسة، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل منذ أكثر من 49 عامًا لتحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خلال إحداث تأثير على واسع النطاق، ويجمع 57 دولة عضو في 4 قارات، وتتمثل مهمته في تمكين الناس من الأخذ بزمام تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي، ووضع البنية التحتية التي تساعدهم على الاستفادة من إمكاناتهم.

ويقع المقر الرئيسي لبنك التنمية الإسلامي في محافظة جدة؛ ويمتلك مراكز إقليمية ومراكز تميز في 11 دولة من الدول الأعضاء فيه، وتطور على مر السنين من كيان واحد إلى مجموعة تتكون من 5 كيانات هي: «البنك الإسلامي للتنمية، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية المهتم بقضايا لبحث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة».