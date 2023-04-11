الدلاي_لاما يطلب من طفل أن «يمص له لسانه».. غاضبون: «تحرش».. والزعيم الديني يرد: «مزاح بريء»

حالة كبيرة من الجدل أثارها الدالاي لاما، الفيديو الزعيم الروحي للبوذيين في إقليم التبت، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يطلب من طفل أن «يمص له لسانه».

وظهر الدلاي لاما في مقطع الفيديو سالف الذكر، وهو يقبل طفلاً على شفتيه، ثم يخرج لسانه ويطلب من هذا الطفل أن يمتصه (اللسان).

وقدم الزعيم الروحي للبوذيين اعتذاراً للطفل وعائلته عما وصفه بـ«الأذى الذي ربما تكون سببته الكلمات التي قالها للطفل»، وفق بيان صادر عن مكتب الدلاي لاما.

ولم يذكر البيان الكلمات التي قالها الدالاي لاما للطفل.

وأوضح البيان أن «الطفل طلب من الدالاي لاما إن كان باستطاعته أن يحتضنه»، مضيفاً: «قداسته دائماً ما يمازح الأشخاص الذين يلتقي بهم بطريقة بريئة ومرحة، حتى أمام الجمهور وعدسات الكاميرا».

واختتم البيان «إنه يأسف لهذا الحادث».

وبحسب صحيفة «ذا تايم البريطانية»، سُجل الفيديو في مدينة دارامسالا الهندية، في فبراير الماضي ، داخل المعبد الذي يعيش فيه الدالاي لاما.

وقالت الدكتورة شولا موس شوغباميمو ، ناشطة بريطانية في مجال حقوق المرأة، تعليقاً على الفيديو والاعتذار: «هذا ليس مزاحًا مرحًا»، مضيفة: «لا تجعل التحرش بالأطفال أمرًا طبيعيًا. لا تهتم بمدى تبجيل الدالاي لاما ، فأنا لست على ما يرام مع طفل يمص لسان رجلًا ناضجًا / امرأة / أي شخص».

ويعتبر إخراج اللسان طريقة للتحية في التبت. لكن العديد من الأشخاص عبروا عن استيائهم بعد تداول الفيديو بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأول الأحد، بشأن هذا التصرف غير اللائق الصادر عن الرجل البالغ من العمر 87 عاماً.

وفي 2019، أصدر مكتب الدالاي لاما بيان اعتذار، بعد قول الزعيم الروحي في مقابلة مع «بي بي سي»، إن «أي أنثى مستقبلية للدالاي لاما يجب أن تكون جذابة».