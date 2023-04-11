موعد مباراة #مانشستر_سيتي و #بايرن_ميونخ في #دوري_أبطال_أوروبا

يحتضن ملعب "الاتحاد" مواجهة نارية تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني، في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويأمل مانشستر سيتي الإنجليزي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل خوض مباراة الإياب الذي سيقام على ملعب أليانز آرينا، معقل نادي بايرن ميونخ الألماني والمقرر إقامته يوم 19 إبريل الجاري.

وواجه العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي نظيره البافاري بايرن ميونخ في 6 لقاءات رسمية من قبل، استطاع فريق بايرن ميونخ أن يحقق الفوز خلالهم في 3 مباريات، بينما حقق فريق مانشستر سيتي الفوز في 3 مباريات، لتكون الكفة متساوية بين الفريقين.

وواجه مدرب بايرن ميونخ الجديد توماس توخيل فريق مانشستر سيتي في 5 مباريات من قبل فاز المدرب الألماني في 3 مواجهات وخسر لقاءين.