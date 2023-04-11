ملتقى البلاد للإعلاميين يستعرض منجزات مركز الابتكار في بنك البلاد HORIZON

استعرض ملتقى البلاد للإعلاميين الذي نظّمه بنك البلاد مؤخراً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك منجزات مركز الابتكار (HORIZON) نحو مصرفية رقمية مبتكرة.

جاء ذلك خلال حفل السحور الرمضاني الذي اقامه البنك لشركاء النجاح من كافة وسائل الإعلام وسط أجواء رمضانية رائعة في مقر الإدارة العامة للبنك بالرياض.

ويأتي إقامة البنك لملتقى البلاد للإعلاميين انطلاقاً من حرصه على تعزيز قنوات الاتصال مع مختلف وسائل الإعلام وتوسيع آفاق التعاون المستمر والبناء بين الطرفين، حيث احتفى الملتقى بالإعلاميين من خلال توجيه الشكر إليهم وتقديرهم على إسهامهم في نشر وتطوير الوعي المالي بمختلف القضايا، في حين يسجّل الإعلام الوطني قفزات كبيرة لمواكبة المتغيرات، مما أسهم وبشكل كبير في رفع درجة الوعي والرصيد المعرفي لدى المجتمع بالظواهر الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمالية.

الجدير بالذكر أن بنك البلاد قد شهد إطلاق العديد من المبادرات ذات الأثر الاجتماعي والمالي المستدام نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يُعد من أبرز المصادر المعلوماتية الرئيسية للإعلام، ويشهد حضوراً بارزاً في الصحافة المقروءة والمرئية والإلكترونية، مما جعله يُشكل حصّة سوقية في الحضور الإعلامي الهادف عبر مختلف وسائل الإعلام.