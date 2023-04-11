سر اعتماد #دياز على بدلاء #الهلال أمام #الطائي #دوري_روشن

اتجه الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، للدفع بالبدلاء في مواجهة الطائي، التي أقيمت مساء أمس، الإثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل الهلال مع الطائي بنتيجة 2-2 بعد أن كان متأخرا في الشوط الأول بنتيجة 2-0، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الإثنين، ضمن منافسات الجولة رقم 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وركز رامون دياز على البدء ببعض العناصر الذين لم يشاركوا في المباريات الماضية للهلال، وهو ما دفع للتساؤولات في الشارع الرياضي السعودي، هل ضحى الأرجنتيني بالمنافسة على لقب الدوري السعودي، من أجل دوري أبطال آسيا وكأس الملك؟

حول هذا الأمر، أوضح رامون دياز في تصريحات صحفية، أنه فضل إبعاد الأساسيين عن قائمة الفريق أمام الطائي، نظرا لحاجتهم إلى الراحة بسبب الإرهاق.

وتابع: "اضطررت لإراحة الأساسيين نظير الإرهاق والفريق يلعب عدد مباريات كثير مقارنة بالأندية الأخرى، لذا قررنا تدوير اللاعبين لتفادي الضغط الهائل للمباريات".

وأضاف: "بدأنا بشكل جيد خلال الربع ساعة الأولى، لكننا استقبلنا هدفين من خطأين، ثم قررت إعادة بعض العناصر الأساسية في الشوط الثاني، وكانت ردة فعلنا جيدة، وسجلنا هدفين، وكانت لدينا فرصة للفوز".

وأتم المدرب الأرجنتيني حديثه قائلا: "ليس صحيح أننا افتقدنا فرصنا بتحقيق الدوري، لم تنته المنافسة بعد، سنقاتل على الدوري حتى النهاية".