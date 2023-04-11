عبر رابط إلكتروني وبخطوات سهلة… كيف تستفسر عن طلب #الإجازة_المرضية؟

أتاحت وزارة الصحة خدمة للاستعلام عن الإجازات المرضية عبر منصتها المعتمدة «صحة».

وتتيح خدمة «الاستعلام عن الإجازات المرضية»، الاستعلام عن حالة طلبك للإجازة، مع إمكانية طباعتها عن طريق تطبيق «صحتي».

وللاستفادة من هذه الخدمة، يمكنك الدخول على منصة «صحة» عبر هذا الرابط: «https://www.seha.sa/ui#/inquiries/»، ثم الضغط على إيقونة «الإجازات المرضية»، وملء البيانات الخاصة بـ«رمز الخدمة»، وهو رقم الطلب المخصص للإجازة المرضية، ثم رقم الهوية.

وبعد إدخال «رمز الخدمة» ورقم هوية صاحب الطلب، ستظهر حالة طلب الإجازة، ويمكن الإطلاع على تفاصيلها وطباعتها.