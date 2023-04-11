مصرع شخص وإصابة 41 إثر تصادم سيارة وحافلة في #ينبع #عاجل

لقي شخص مصرعه، وأصيب 41 آخرين، إثر حادث اصطدام سيارة بعابر طريق وحافلة بمحافظة ينبع.

وباشرت الجهات المختصة بالهيئة الملكية بينبع، بالتعاون مع شعبة المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر، الحادث، وتوجيه المركز الطبي برفع درجة الاستعداد والجاهزية في طوارئ المركز الطبي لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن غرفة عمليات إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع تلقت بلاغًا في تمام الساعة 11:30 صباحًا يفيد بوجود حادث مروري على تقاطع طريق الأمير عبد العزيز بن ماجد وطريق الأمير عبد الله بن تركي، جراء اصطدام سيارة على متنها 3 ركاب بعابر طريق، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بحافلة على متنها 38 راكبًا من جنسيات مختلفة، ما تسبب في انقلابها.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة عابر الطريق في موقع الحادث وكذلك إصابات متعددة لركاب المركبتين بين المتوسطة والخفيفة.

وباشرت طوارئ المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع استقبال وإسعاف 41 حالة، وتقديم الرعاية الصحية خلال وقت قياسي ، علمًا بأنه تم تنويم 17 مقيمًا وحالتهم مستقرة، وخروج 24 مقيمًا بعد تلقي العلاج اللازم.