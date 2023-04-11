سعودي يحقق المركز الأول في مسابقة إفريقيا العالمية لحفظ القرآن الكريم (صور)

حقق الشاب السعودي عبدالقادر باكو، المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره، ضمن مسابقة إفريقيا العالمية الكبرى المقامة في جمهورية تنزانيا (الدورة 23)، خلال شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1444هـ، والتي تنافس فيها متسابقون من عدد من الدول العربية والإسلامية.

واحتفت وزارة الشؤون الإسلامية بممثل المملكة، الذي حقق منجزاً عالمياً في أكبر المحافل القرآنية على مستوى قارة إفريقيا، وسينهي السنة القادمة دراسته في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وأهدى الشاب الفوز لقيادة المملكة على دعمها وتشجيعها لحفظة القرآن الكريم وخدمتهم له والعناية به، كما أهدى الفوز لوالديه ومعلميه ولوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة الشرقية، الشيخ عمر الدويش، إن هذا الفوز المستحق للمتسابق عبدالقادر باكو، يعد إنجازاً وطنياً متميزاً، بعدما حاز فيه على هذه الجائزة العالمية في إفريقيا الكبرى لحفظ القرآن الكريم، وهي ليست بغريبة على أبناء الوطن والدعم اللامحدود الذي يلقاه أبناء المملكة والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من قيادة هذا الوطن وعلى جميع المستويات.