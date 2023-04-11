في العامين الحالي والمقبل.. #صندوق_النقد يرفع توقعاته لنمو #الاقتصاد_السعودي #عاجل

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام بنسبة 0.5%، ليصل هذا المعدل إلى 3.1%.

ورجح صندوق النقد في تقريره لـ«آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر أمس، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% خلال السنة الحالية، و3.2% في العام المقبل 2024.

وبصفة عامة، خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري إلى 3.1%، وذلك من 3.2% كانت متوقعة في يناير الماضي، و3.6% في أكتوبر السابق عليه.

وتشير توقعات نمو الاقتصاد العالمي الأساسية، والتي تفترض احتواء أزمة البنوك العالمية وتداعياتها، إلى احتمال تسجيلها 2.8% في عام 2023، قبل أن يرتفع ببطء ويستقر عند 3% بعد 5 سنوات، وهو أدنى توقع متوسط الأجل في عقود.

وإذا لم يتم احتواء أزمة القطاع المالي العالمية، فإن النمو العالمي سيتراجع إلى 2.5% في عام 2023، وهو الأضعف منذ التراجع الاقتصادي العالمي عام 2001، مع استثناء أزمة «كورونا» في عام 2020، والأزمة المالية العالمية في 2009.

ويتوقع صندوق النقد تراجع معدل التضخم العام العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 7% في عام 2023، تحت ضغط تراجع أسعار السلع الأساسية، لكن التضخم الأساسي من المرجح أن ينخفض بشكل أبطأ.