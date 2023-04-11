استطلاع رأي: 53% من السعوديين لا يشاهدون التلفاز في رمضان

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي عام حول العادات اليومية للناس في رمضان.

شارك في الاستطلاع 1003 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم 67,5 %، والإناث 32,5 %.

وجاءت نتائج الاستطلاع كالتالي:

36% يفضلون وجبة واحدة في رمضان قبل صلاة المغرب والعشاء، و34% يفضلون وجبتين منفصلتين قبل المغرب وبعد التراويح.%

وعن توقيت النوم في شهر رمضان، أكد 41% من المواطنين أنهم لا ينامون بالليل، و 25% ينامون بين الساعة الواحدة والثالثة صباحاً.

أما حول مشاهدة التلفاز والبرامج، فبيّن 53%من العينة أنهم لا يشاهدون التلفاز في رمضان.