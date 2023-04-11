داعية مصري يُبيح إفطار لاعبي الكرة في رمضان: “أصبحت صناعة وليست ترفيهاً” #عاجل

أباح الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقة بجامعة الأزهر، للاعبي كرة القدم الإفطار في نهار رمضان، إذا ما طلب منهم مدربوهم ذلك، على اعتبار أن كرة القدم أصبحت صناعة وعمل وليست ترفيهاً، وفق قوله.

وقال "الهلالي" خلال مداخلة هاتفية في قناة "إم بي سي مصر": "رأيي اننا يجب أن نُعيد التفكير في لعبة كرة القدم، فهي أصبحت صناعة بملايين، ولم تعد لعبة".

وأضاف: "كرة القدم لم تعد ترفيهاً، بل أصبحت باب لترزق اللاعبين، وإذا أراد اللاعب أن يقوم بعمله على أكمل وجه، عليه أن يلتزم بتعليمات المدرب، في حال طلب منه الإفطار".

واعتبر أن "الدين يتكيف مع صاحبه، مش الإنسان هو اللي بيكيف نفسه على الدين".

وشرح: "يعني أنت مثلا لما تقرر تسافر، حقك تسافر ولا لأ؟.... طبعًا حقك تسافر ، وهنا الدين بيقولك (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)، يعني من حقك تفطر وأنت على سفر، وهنا مينفعش تقول ما هو لو أنا لو سفرت يبقى هفطر وده حرام ، يبقى لازم يا أصوم يا ما أسافرش".

وتابع: "وزي اللي عايز ينام بس خايف أنه ينام لأحسن يروح عليه فرض وهو نايم ، فيقول لا أنا مش هنام عشان أصلي الفرض.. لا غلط نام براحتك، واصحى براحتك، لأن الدين هو اللي بيتكيف عليك، مش أنت اللي بتكيف ظروفك على الدين".