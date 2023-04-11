مانشستر_سيتي يضرب #بايرن_ميونخ بثلاثية في #دوري_أبطال_أوروبا

ضرب مانشستر سيتي ضيفه بايرن ميونيخ، في مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب الاتحاد، في لقاء تفوق خلاله جوارديولا تكتيكيًا على توخيل بالطول والعرض على جميع الأصعدة، لينتهي اللقاء لصالح السيتي بثلاثية نظيفة.

تقدم السيتي في شوط اللقاء الأول بأقدام رودريجو الذي سدد كرة من خارج الـ18 في الدقيقة 27 لتسكن الشباك، في شوط تكتيكي رائع من الطرفين وما يؤكده التسجيل بتسديدة من خارج المنطقة، في المقابل ظهر الفريقين بدفاع محكم طوال الشوط، مرفق بحذر هجومي كبير أيضًا.

ومع دخولنا في الشوط الثاني، بدأ البايرن في تحقيق الاستفاقة أتت أبرز الكرات عن طريق ساني الذي سدد كرة قوية ولكن تصدى لها ببراعة الحارس إيدرسون، في المقابل أتت كرة لصالح السيتي بهجمة بـ4 تسديدات تعامل معها الدفاع رفقة سومر ببراعة ليحفاظ على شباك البافاري في الشوط الثاني.

وتوالت معها الهجمات الألمانية، لتَحمَى الماكينات، ومعها يقترب من المرمى، بعد ركنية شتتها الدفاع بصعوبة، ليستعيد السيتي وضعية الهجوم خوفًا من اقتراب البافاري من التسجيل، ليتمكن بالفعل من تعزيز التقدم في الدقيقة 70 بعد خطأ فادح من أوباميكانو ليقطعها جريليش ويرسلها بالكعب لهالاند الذي يرسل عرضية رائعة ترجمها برناردو في المرمى بالرأس.

وأبى هالاند ألا يشارك في اللقاء بالأهداف، ليعزز صدارة الهدافين، بعدما تابع ستونز الكرة الطويلة بالرأس لهالاند القادم من الخلف والذي تابعها بالقدم أرضية تحت سومر ليصعب مهمة البايرن في العودة، ومع الدقيقة 86 ابعد سومر كرة كادت أن يسكن الرابع في شباك البافاري، لينتهي معها اللقاء بفوز أصحاب الأرض في الذهاب، لينتظرنا في لقاء الإياب إما ريمونتادا ألمانية أو تعزيز الأفضلية الإنجليزية.مانشستر سيتي ضيفه بايرن ميونيخ، في مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب الاتحاد، في لقاء تفوق خلاله جوارديولا تكتيكيًا على توخيل بالطول والعرض على جميع الأصعدة، لينتهي اللقاء لصالح السيتي بثلاثية نظيفة.

تقدم السيتي في شوط اللقاء الأول بأقدام رودريجو الذي سدد كرة من خارج الـ18 في الدقيقة 27 لتسكن الشباك، في شوط تكتيكي رائع من الطرفين وما يؤكده التسجيل بتسديدة من خارج المنطقة، في المقابل ظهر الفريقين بدفاع محكم طوال الشوط، مرفق بحذر هجومي كبير أيضًا.

ومع دخولنا في الشوط الثاني، بدأ البايرن في تحقيق الاستفاقة أتت أبرز الكرات عن طريق ساني الذي سدد كرة قوية ولكن تصدى لها ببراعة الحارس إيدرسون، في المقابل أتت كرة لصالح السيتي بهجمة بـ4 تسديدات تعامل معها الدفاع رفقة سومر ببراعة ليحفاظ على شباك البافاري في الشوط الثاني.

وتوالت معها الهجمات الألمانية، لتَحمَى الماكينات، ومعها يقترب من المرمى، بعد ركنية شتتها الدفاع بصعوبة، ليستعيد السيتي وضعية الهجوم خوفًا من اقتراب البافاري من التسجيل، ليتمكن بالفعل من تعزيز التقدم في الدقيقة 70 بعد خطأ فادح من أوباميكانو ليقطعها جريليش ويرسلها بالكعب لهالاند الذي يرسل عرضية رائعة ترجمها برناردو في المرمى بالرأس.

وأبى هالاند ألا يشارك في اللقاء بالأهداف، ليعزز صدارة الهدافين، بعدما تابع ستونز الكرة الطويلة بالرأس لهالاند القادم من الخلف والذي تابعها بالقدم أرضية تحت سومر ليصعب مهمة البايرن في العودة، ومع الدقيقة 86 ابعد سومر كرة كادت أن يسكن الرابع في شباك البافاري، لينتهي معها اللقاء بفوز أصحاب الأرض في الذهاب، لينتظرنا في لقاء الإياب إما ريمونتادا ألمانية أو تعزيز الأفضلية الإنجليزية.