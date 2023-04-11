إنتر يهزم #بنفيكا بثنائية ويضع قدما في نصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا

فاز فريق إنتر الايطالي، أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية إنتر، نيكولا باريلا بالدقيقة 51، روميرو لوكاكو بالدقيقة 82 من علامة الجزاء، ليضع الفريق الإيطالي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، لكن إنتر كان الأكثر خطورة وشراسة ونجح في الفوز، ووضع قدما في نصف نهائي البطولة، قبل مباراة الإياب.

حاول بنفيكا، تقليص النتيجة، وكثف محاولاته على مرمى الضيوف في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بخسارته بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين، في 19 أبريل الجاري، لتحديد هوية المتأهل منهما إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.