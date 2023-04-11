الشباب يخطف فوز مثير أمام #الخليج

حقق الشباب فوزا مثيرا على حساب مضيفه الخليج، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوي روشن السعودي للمحترفين

بهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الخليج عند 17 نقطة في المركز 15 ( قبل الأخير).

تقدم الشباب بثنائية مبكرة، حيث افتتح الأرجنتيني كريستيان جوانكا التسجيل في الدقيقة 3، وضاعف زميله أرون سالم بوبندز النتيجة لليوث في الدقيقة 6.

وانتفض بعد ذلك الخليج، وقلل البرازيلي فابيو مارتينيز الفارق عند الدقيقة 14، ليدرك بعد ذلك الألباني سوكول سيكاليشي التعادل بالدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، ضمن الشباب نقاط المباراة كاملة بفضل هدف حسين القحطاني عند الدقيقة 59.