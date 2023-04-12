فيديو.. انهيار واجهة مبنى على عدد من المركبات في “#بريدة” #عاجل

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر حطام انهيار واجهة مبني يقع بإحدى الشوارع الرئيسية بمدينة بريدة، بسبب الرياح الشديدة.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ، أثار تساقط المبنى، حيث تعرضت عدة مركبات، للضرر بشكل كبير ، جراء الحجارة التي سقطت عليها، حيث تهشم الزجاجي الأمامي لإحدى المركبات التي كانت واقفة أسفل المبنى.

وعلق موثق المقطع قائلا: "الهواء تسبب في سقوط جدران المبنى، وليس صاعقة"، وسط دهشة المتابعين الذين حمدوا الله على سلامة المجاورين للمبنى، وذلك بعد أن لاحظوا الدمار الذي خلفته الرياح.