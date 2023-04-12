“الحصيني” يتوقع طقس #المملكة خلال الساعات المقبلة: عاروض سحابي وهطول #أمطار مصحوبة بزخات من #البرد

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن توقعاته لطقس المملكة اليوم الأربعاء.

وأوضح "الحصيني" في تغريدة على "تويتر"، أنه من المتوقع حسب المراصد خلال الـ "36" ساعة القادمة من اليوم الاربعاء إلى ظهر الخميس 22 رمضان استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر.

وأضاف أنه من المتوقع عاروض سحابي يتحرك من شرق الشمالية وجنوب حائل نواحي القصيم ثم حفر الباطن والصمان والكويت ثم المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض الزلفي ثم المجمعة ثم شقراء ثم ثادق ورماح وحريملاء ثم الدرعية فالعاصمة الرياض ثم الدوادمي والقويعية والمزاحمية والخرج ثم الحريق وحوطة بني تميم ثم الشرقية.

وتابع :"تشمل أجزاء من مناطق المدينة ومكة والباحة وعسير ونجران واليمن وعُمان والامارات والبحرين".

كما توقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وأحيانا غزيرة وسقوط حبات برد مع فرصة سيول على أجزاء منها ورياح مغبرة.