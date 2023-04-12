نعناع عازمة على تحسين قطاع المقاضي الإلكتروني في المملكة العربية السعودية بشراكةٍ مع شركة “يانغو ديلي تك”

وقعت "نعناع"، المنصة الإلكترونية الرائدة لتوصيل المقاضي والسلع الأساسية في المملكة العربية السعودية، وشركة "يانغو ديلي تك" (Yango Deli Tech)، الشركة العالمية المتخصصة في توفير أحدث التقنيات والخبرات لتجار التجزئة، اتفاقيةً لتنفيذ الحلول التقنية التي تقدمها الأخيرة في العمليات التشغيلية لنعناع حول المملكة، لتمثل أساساً داعماً لخطط التوسع في المستقبل، وستمكن هذه الشراكة "نعناع" من تحسين اقتصاديات وحدات المخزون، وتعزيز تجربة المستهلكين بصورةٍ كبيرة، ودعم توسع الشركة في الأسواق الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مشروعٍ تجريبيٍّ نفذته الشركة في أحد المتاجر المغلقة في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، حيث أظهرت هذه التجربة أن في إمكان "نعناع" خفض متوسط الأصناف المفقودة في اليوم بنسبة 97% وذلك من خلال تطبيق نظام إدارة المستودعات المبتكر الذي يتيح الوصول إلى نسبة 100% فيما يتعلق بدقة المخزون. كما ساعد تطبيقٌ أنشئ خصِّيصاً لتنظيم تحركات المتسوقين داخل المتجر المغلق على تقليل الوقت اللازم لإعداد الطلب بأكثر من 35% من خلال تطبيق نظام التوجيه الذكي داخل المتجر حيث خصصت أرففٌ محددةٌ لكل صنفٍ من المنتجات. وتعمل الشراكة بين الطرفين حالياً بطاقتها الكاملة على مستوى كل المتاجر المخطط لها.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال المهندس سامي الحلوة المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق "نعناع": "سعياً منا لمعالجة أحد أهم الجوانب المزعجة في قطاع التجزئة في المنطقة عقدنا شراكةً مع "يانغو ديلي تك" لتزويد شركتنا بالخبرات التقنية والتشغيلية المتوفرة لدى الأسواق الأخرى لمعالجة المشاكل المتعلقة بدقة المخزون وكفاءة تجديد الموارد، ومن شأن ذلك دعم رؤيتنا وتعزيز أهدافنا الطموحة نحو مزيدٍ من التوسع والنمو".

من جانبه صرح السيد ماكس أفتوخوف، الرئيس التنفيذي لشركة "يانغو ديلي تك"، قائلاً: "يشرفنا الدخول في شراكة مع "نعناع" للمضي قدماً في مهمةٍ ورسالةٍ عالميةٍ تهدف إلى بناء قطاعٍ إلكترونيٍّ يوظف التقنيات المتقدمة في مجال المقاضي وجعله حقيقةً واقعة، وتوفير أفضل تجربة مستخدمٍ للمستهلكين في المملكة العربية السعودية وغيرها من الأسواق، ونحن على ثقةٍ بأننا سنضع معاً معياراً جديداً للصناعة ككل".

وتشمل الحلول التي تقدمها شركة "يانغو ديلي تك" أنظمة إدارة المستودعات، وحلول توصيل الميل الأخير، ولوحات معلومات حية للشركات، وأنظمة طلبات تلقائية قائمة على التعلم الآلي، وروبوتات المستودعات. وقد تم تدريب خوارزميات تجديد الموارد القائمة على الذكاء الاصطناعي في شركة "يانغو ديلي تك" على ملايين الطلبات، وتم اختبار أدوات إدارة تصنيف المنتجات في الأسواق الناضجة، كما استُمدَّت الآليات التجارية من الممارسات المعتمدة لدى مشغلي منصات المقاضي الإلكترونية الناجحة.

نبذة عن "نعناع":

"نعناع" هي المنصة الرائدة في مجال توصيل المقاضي المنزلية عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، وتوفر المنصة أكثر من 22,000 منتجٍ مرتبٍ ومصنفٍ إلى فئاتٍ محددةٍ لتسهيل عملية شراء المقاضي لكل أسرة. وتتيح "نعناع" خدمتان رئيسيتان هما: "نعناع إكسبرس" لتلبية الاحتياجات اليومية من منتجات البقالة، وكذلك "نعناع هايبر" الذي يُعنى بتلبية احتياجات المقاضي الأسبوعية والشهرية من أسواق الهايبرماركت، كما تقدم خدمة "نعناع بطاقات" آلاف الخيارات من بطاقات إعادة الشحن فضلاً عن المؤسسات الخيرية. وتعمل "نعناع" في أكثر من 18 مدينة من مدن المملكة وتتميز بسرعة التوصيل القياسية، كما أنها الأكثر كفاءةً في أوقات التسليم. وتعمل الشركة على توسيع المجالات والأصناف التي تغطيها لضمان استفادة المزيد من الأسر واستمتاعهم بجودة الخدمة العالية التي تشتهر بها الشركة.

نبذة عن "يانغو ديلي تك":

"يانغو ديلي تك" (Yango Deli Tech) هي شركةٌ عالميةٌ متخصصةٌ في توفير أحدث التقنيات والخبرات لتجار التجزئة وقطاع المقاضي الإلكترونية، وتقدم الشركة مجموعةً عالميةً من الأدوات التي من شأنها مساعدة تجار التجزئة التقليديين على الانتقال من نماذج الأعمال التقليدية إلى التجارة عبر الإنترنت، مما يمكن هذه الشركات من توصيل السلع بالكميات المطلوبة في الوقت المحدد، وبالتالي زيادة الربحية والكفاءة بصفةٍ عامة. وتشتمل التقنيات التي تقدمها الشركة على مجموعةٍ متنوعةٍ من الحلول التي تركز على عمليات التوصيل والتسليم، والعمليات التجارية، وتجربة العملاء، والتحليلات، وقد أثبتت هذه الحلول كفاءتها على النطاق الواسع، حيث نُفذت سابقاً في شركاتٍ لتوصيل المقاضي تتجاوز متاجرها المغلقة أكثر من 450 متجرا. ويتمتع فريق الشركة بخبراتٍ عالمية في بناء أنظمة توصيل المقاضي الإلكترونيةٍ بأسلوبٍ يضمن تحقيق الأرباح وقابلٍ للتوسيع، إلى جانب خبرةٍ واسعةٍ في الاستفادة من المقرات وأماكن العمل المختلفة للشركاء (كالمتاجر القائمة، أو إنشاء متجر داخل متجر أو ما يعرف بالمتجر الرمادي، أو إنشاء متاجر مغلقةٍ قائمةٍ بذاتها).