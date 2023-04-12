الصين تُسجل أول حالة وفاة بمتحور جديد لفيروس “#أنفلونزا_الطيور”  #عاجل

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن أول حالة وفاة لامرأة صينية، نتيجة إصابتها بمتحور جديد لفيروس "إنفلونزا الطيور".

وقالت المنظمة في بيان، اليوم الأربعاء، إن المرأة البالغة من العمر 56 عاما من إقليم قوانغدونغ، هي الحالة الثالثة المعروف إصابتها بإنفلونزا (إتش3 إن8)، وهي نوع فرعي من إنفلونزا الطيور، حيث كانت هناك حالتان من الصين، وجرى تسجيلهما العام الماضي.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، إن المرأة كانت تعاني من عدة أمراض، كما أنها كانت تتعامل بشكل كبير مع الطيور الحية.

وكان مركز قوانغدونغ الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية، أعلن حالة الإصابة الثالثة أواخر الشهر الماضي، لكنه لم يذكر تفاصيل حول وفاة المرأة.