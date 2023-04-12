تنبيه من “#الأرصاد” لسكان #نجران و #حائل : #أمطار ورياح نشطة تؤدي إلى تدن الرؤية حتى المساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

على جانب آخر، نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل، اليوم من أمطار ‏رعدية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة ‏والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة ‏التاسعة مساءً.‏