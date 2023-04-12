روسيا تحذر: إمداد #أوكرانيا بـ «صواريخ مانباد» يهدد الملاحة الجوية عالميا

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، من أن تسليم الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف - غربية الصنع من طراز "مانباد"، والصواريخ الموجهة المضادة للدروع "إيه تى جى دبليو" إلى أوكرانيا، يهدد سلامة حركة الملاحة الجوية المدنية في العالم.

وأوضحت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء نقلوا أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة أكثر من 12 مليار يورو إلى كييف، وقدموا أسلحة ثقيلة وطائرات ودبابات، واتفقوا على تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمليون قذيفة مدفعية بحلول نهاية العام، ولا يمنعون استقدام المرتزقة إلى بلدانهم.

وذكرت أن الأسلحة الغربية التي تصل إلى أوكرانيا، تنتشر في جميع أنحاء العالم، في مناطق النزاعات الإقليمية الأخرى، وتنتقل إلى يد المجرمين والإرهابيين والمتطرفين، وسيظهر قريبا أهمية طرح مسألة سلامة حركة المرور الجوي المدني في العالم، بما في ذلك فوق أوروبا.