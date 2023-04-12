السيناتور الأمريكي #ليندسي_غراهام بعد لقائه مع #ولي_العهد: الإصلاحات الجارية في #السعودية حقيقية

وصف السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام لقاءه مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد في جدة بأنه «مثمر وصريح».

وقال «غراهام» في تغريدة عبر «تويتر»: «كان لي للتو لقاءً مثمراً للغاية وصريح مع ولي العهد السعودي وفريق قيادته».

وأضاف أن «فرصة تعزيز العلاقات بين واشنطن والرياض حقيقية، والإصلاحات الجارية في السعودية حقيقية بذات القدر».

وواصل: «اتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الحالية والجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الارتقاء بالعلاقة الأمريكية السعودية إلى المستوى التالي، والتي ستكون ذات فائدة اقتصادية هائلة لكلا البلدين، وتحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه في منطقة مضطربة».

وأمس الثلاثاء، بحث ولي العهد مع «غراهام» العلاقات بين البلدين، بحضور الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، ومستشار الأمن الوطني، مساعد العبيان.

كما حضر اللقاء الذي عقد في جدة من الجانب الأمريكي، القائمة بأعمال سفارة واشنطن، مارتينا سترونغ.

وبحث الاجتماع علاقات الصداقة بين البلدين، وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.